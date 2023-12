Chi vincerà Sanremo 2024? I favoriti secondo i bookmakers

Solo qualche giorno fa, Amadeus ha annunciato la lista dei big in gara a Sanremo 2024, ed ovviamente i bookmakers hanno immediatamente aperto le scommesse sui favoriti. Non sono molte le sorprese.

Per Snai, nella fattispecie, le quote sul vincitore di Sanremo 2024 sono le seguenti:

Alessandra Amoroso - 4,50

Geolier - 6,50

Negramaro - 6,50

Annalisa - 7,50

Mahmood - 10

Angelina Mango - 10

Diodato - 12

Emma - 12

Il Volo - 15

Irama - 15

Fiorella Mannoia - 15

Gazzelle - 20

Mr Rain - 20

Ghali - 25

Sangiovanni - 25

The Kolors - 25

Loredana Berte - 33

Renga E Nek - 33

Alfa - 33

Big Mama - 33

Dargen D Amico - 33

Fred De Palma - 50

Il Tre - 50

La Sad - 50

Maninni - 50

Rose Villain - 50

Ricchi E Poveri - 75

Altro - 15

La favorita assoluta quindi sembra essere Alessandra Amoroso, seguita da Geolier che viene pagato a 6,50. Piuttosto alte le quote per Mahmood, che ha in cassaforte già due vittorie a Sanremo, di cui una insieme a Blanco con “Brividi”. Viene pagato a 20 invece Gazzelle, che è uno dei nomi più attesi, insieme a Ghali che viene pagato a 25. I The Kolors, che hanno dominato le radio in estate, invece, sono pagati a 25.



Ovviamente le quote non tengono conto delle canzoni, che ancora non sono state ascoltate.