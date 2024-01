Chi vincerà Sanremo 2024? Le previsioni di ChatGPT

Quando manca sempre meno a Sanremo 2024, è già partito il toto vincitore anche sulla base delle opinioni e recensioni pubblicate dai critici del settore dopo il primo ascolto dei 30 brani in gara a Sanremo 2024.

Di seguito, nella fattispecie, la classifica generata da ChatGPT:

Angelina Mango – La noia | 8,6

Geolier – I p' me, tu p' te | 8,5

The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

Mahmood – Tuta gold | 8,3

Loredana Bertè – Pazza | 8,1

Ghali – Casa Mia | 8,1

Annalisa – Sinceramente | 8,1

Diodato – Ti muovi | 7,8

Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6

Irama – Tu no | 7,6

Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5

Mr, Rain – Due altalene | 7,5

BNKR44 – Governo punk | 7,5

Emma – Apnea | 7,3

Alfa – Vai | 7,1

Rose Villain – Click boom | 7,1

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7

Dargen D'Amico – Onda alta | 6,8

La Sad – Autodistruttivo | 6,8

Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6

Gazzelle – Tutto qui | 6,6

Santi Francesi – L'Amore in bocca | 6,6

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5

Clara – Diamanti Grezzi | 6,5

Sangiovanni – Finiscimi | 6

Maninni – Spettacolare | 6

Il Volo – Capolavoro | 5,5

Il Tre – Fragili | 5,3

Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1

Come spiegato direttamente da Fanpage nel paragrafo in cui indica com’è stata generata tale classifica, il punteggio che si vede alla destra del titolo altro non è che “una media realizzata dalle recensioni pubblicate”. ChatGPT però “prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni”. Ovviamente, ChatGPT non è stato in grado di ascoltare le canzoni ma si è basato esclusivamente sul testo.