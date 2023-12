Chi vincerà X-Factor 2023? Le quote sui favoriti a poche ore dalla finale

Domani, giovedì 7 Dicembre 2023, al Mediolanum Forum di Assago andrà in onda l’ultimo atto di X-Factor 2023. Un’edizione, la diciassettesima, costellata da non pochi problemi e polemiche, a partire dal caso Morgan scaturito nel licenziamento del giudice per quelli che sono stati definiti dalla produzione “comportamenti inappropriati”.

Domani sera però la scena sarà tutta per i ragazzi, ed i quotisti hanno già aperto le scommesse sulla futura popstar italiana.

In semifinale c’è stata la sorprendente eliminazione di Angelica Bove, da molti vista come la vincitrice della vigilia ma che ha lasciato il talent show. Alla luce di ciò si scommette su Maria Tomba come vincitrice: la sua vittoria è data a 2,65 su Planetwin365 e 2,75 su William Hill, quote leggermente superiori rispetto all’altra donna rimasta in gara, Sara Sorrenti, la cui vittoria viene pagata tra 2,85 e 3,75.

Fabrizio Longobardi invece ha quote di poco differenti dalla Sorrenti e la sua vittoria è fissata tra 2,87 e 3,35, mentre gli Stunt Pilots sono i meno favoriti e vengono pagati a 5.

Si scommette però anche sui giudici: a comandare per i bookie è Fedez che viene pagato a 1,45 come giudice vincitore dell’edizione, mentre Dargen D’Amico è a 2,15. Ambra invece non ha alcun concorrente in gara.