Chi ha vinto più Sanremo nella storia del Festival? Al primo posto è pareggio!

Vincere il Festival di Sanremo è uno dei sogni di ogni cantante italiano: così era durante gli anni d'oro della kermesse, così è oggi che, grazie ad Amadeus, l'evento è tornato a catalizzare l'attenzione dopo qualche anno di buio. Qualcuno, però, non è solo riuscito a realizzare il sogno, ma anche a ripetere più volte l'impresa!

All'indomani della terza serata del Festival di Sanremo 2024, andiamo dunque a tuffarci nel passato dando uno sguardo all'albo d'oro della competizione: vi anticipiamo subito che il massimo numero di vittorie raggiunte da un singolo cantante è di 4, e che in cima alla classifica abbiamo due grandi nomi a pari merito.

A vincere per 4 volte il Festival di Sanremo sono stati infatti Claudio Villa (nel 1955 con Buongiorno Tristezza, nel 1957 con Corde della mia Chitarra, nel 1962 con Addio... Addio e nel 1967 con Non Pensare a Me) e Domenico Modugno (nel 1958 con Nel Blu Dipinto di Blu, nel 1959 con Piove, nel 1962 con Addio... Addio in coppia proprio con Claudio Villa e, infine, nel 1966 con Dio Come ti Amo).

Un risultato, in effetti, tutt'altro che inaspettato, visto che parliamo di due dei mostri sacri per eccellenza della canzone italiana: e voi, chi pensate possa aggiungere il suo nome all'albo d'oro quest'anno? Diteci la vostra nei commenti!