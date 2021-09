Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia lo storico programma Rai?

Federica Sciarelli è dal 2004 saldamente alla guida di Chi l'ha visto ma, negli ultimi tempi alcuni rumors suggeriscono che presto la giornalista potrebbe lasciare lo storico programma di Rai 3 che si occupa della ricerca di persone scomparse.

A parlare della questione è stata la stessa conduttrice che sulle pagine di DiPiù ha detto: "Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti".

La Sciarelli ha ammesso di aver pensato in passato di abbandonare Chi l'ha visto ma che poi, tenendo conto della missione del programma ha deciso di restare. Molto spesso infatti, si sente particolarmente coinvolta nelle vicende delle persone scomparse, conoscendo le famiglie colpite da questa tipologia di dramma.

"Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Con il papà di Daniele Potenzoni ad esempio, ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo. Infine aggiunge: "Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me".

