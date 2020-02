Chi Vuol Essere Milionario: in gara la figlia del campione di Rischiatutto e Passaparola

E' andata in onda ieri sera la nuova puntata di "Chi Vuol Essere Milionario", che ha visto tra i concorrenti Maria Cristina De Gregorio, che la settimana prima aveva risposto correttamente alla domanda da 7mila Euro ma che ieri è dovuta tornare a casa per aver sbagliato quella sulla prima Olimpiade della storia.

La traduttrice di Roma, ha però raccontato ad Gerry Scotti un simpatico aneddoto. Per la sua famiglia infatti non si è trattata della prima partecipazione ad un quiz televisivo. Il padre Ascanio De Gregorio nel 1970 fu campione di Rischiatutto di Mike Bongiorno e partecipò anche a Passaparola, altro programma condotto proprio da Scotti.

Maria Cristina ha infatti ricordato che il padre "fu campione di Rischiatutto per una settimana, per poi essere battuto dalla signora Longari. Poi partecipò a Passaparola, di cui ha ancora un bel ricordo perchè ha avuto la possibilità di conoscerti".

Dopo questo simpatico aneddoto, vari siti hanno rispolverato gli archivi alla ricerca di informazioni sul signor Ascanio, che a quanto pare era specializzato in geografia. La signora Longari invece invece è ancora oggi una delle concorrenti più popolari del gioco ed infatti sul web sono disponibili filmati come quello che proponiamo in apertura. La sua partecipazione fu una delle più longeve e restò in gara per due mesi.