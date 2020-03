Chi Vuol Essere Milionario: Gerry Scotti si commuove ricordando il papà scomparso

Momento di grande commozione durante l'ultima puntata di "Chi Vuol Essere Milionario?", il quiz condotto da Gerry Scotti andato in onda ieri sera su Canale 5. Il conduttore non ha nascosto le lacrime mentre ascoltava un aneddoto raccontato dal concorrente Paolo, figlio del calciatore ed allenatore di Serie A Renato Gei.

Paolo ha raccontato una storia del padre, che è stato famoso in Serie A tra gli anni 50 e 70. E' proprio in questo momento che il presentatore ha detto, commosso, "mi hai ricordato che il mio papà", il tutto mentre con un fazzoletto si asciugava gli occhi lucidi. Il concorrente si è detto "toccato" ed i due sono stati accompagnati con un applauso caloroso.

Scotti ha concluso dicendo che "la gente da casa dice che è solo un quiz..guardate quante cose possono venire fuori solamente con un quiz". Secondo il Re dei quiz, "la commozione è una delle più grandi caratteristiche dell'uomo e della donna. Spesso viene camuffata dall'uomo, sbagliando. Commuovetevi!".

Il video è stato ripreso anche da Mediaset, e può essere visto attraverso questo indirizzo.

La vicenda è finita rapidamente sul web, dove i fan di Scotti hanno espresso tutto il loro apprezzamento per il conduttore: "è un momento bellissimo" dice un utente, a cui risponde un altro con un "come si fa a non amarlo?".

Gerry Scotti è tra i protagonisti assoluti della settimana, essendo approdato dietro al bancone di Striscia La Notizia insieme a Francesca Manzini.