Chi vuol essere milionario? - Enrico Remigio ha vinto un milione di euro

Pronti via e partenza con il botto per la nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, game show condotto nella versione italiana da Gerry Scotti su Canale 5. Durante la seconda puntata il concorrente Enrico Remigio è riuscito ad aggiudicarsi la vincita massima, un milione di euro, grazie alla risposta affermativa ad una domanda su Gene Cernan.

Remigio è il terzo concorrente nella storia del programma italiano a raggiungere l'obiettivo massimo. Tenendo conto anche della vittoria di un miliardo di lire di Francesca Cinelli nel 2001, quando il programma era ancora denominato Chi vuol essere miliardario?, sono quattro i vincitori totali in Italia.

Enrico Remigio ha risposto correttamente alla quindicesima e ultima domanda.



"Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla Luna?" Le quattro opzioni comprendevano le seguenti risposte: A) Il simbolo della pace B) Le iniziali della figlia C) God Bless America D) Gene Was Here.

Al termine di un ragionamento molto articolato che ha richiesto un'ora di tempo, il concorrente ha risposto in maniera corretta con l'opzione B.

Nell'autobiografia di Gene Cernan si legge infatti che l'astronauta americano scrisse sul suolo lunare le iniziali della figlia, Tracy Cernan.

Trent'anni, nato in provincia di Pescara, a Scafa, Enrico Remigio ha vinto a nove anni di distanza da Michela De Paoli, vincitrice nel 2011. Nel 2004 ci fu la prima vittoria nel programma dall'avvento dell'euro, con il concorrente Davide Pavesi che riuscì ad arrivare sino in fondo.

