Chi è Walker, Texas Ranger? Tutti i segreti che non sapete su Chuck Norris

L'iconico Chuck Norris ha accolto intere generazioni per diversi progetti e recentemente è divenuto oggetto di numerosi meme e immagini divertenti. In realtà ci sono molti segreti che forse non conoscete su Norris.

Partiamo dalle suo origini che furono tutt'altro che agiate. Chuck Norris è un nome che molti di noi hanno conosciuto - e temuto - nel corso degli anni, ma sorprendentemente, proveniva da umili radici. Suo padre lasciò la famiglia quando Chuck era ancora un ragazzino e tutto fu lasciato a sua madre. Fin da piccolo, però, Chuck Norris dimostrò grande determinazione e volontà di diventare una figura paterna e un modello per i suoi due fratelli minori.

Questo lo rese una persona molto timida e introversa che faceva di tutto per stare lontano dagli altri. Come se non bastasse, si dice che Chuck abbia sempre faticato a scuola. Sembra che essere l'uomo di casa, oltre a far fronte alla dipendenza del suo patrigno, abbia messo tutta la famiglia in difficoltà e impegnato assiduamente Chuck.

Per dimostrare il suo valore e la sua forza di volontà, Chuck decise di iscriversi nella polizia. Alla fine ha avuto la possibilità di ritagliarsi la carriera dei suoi sogni quando il giovane si è arruolato nell'aeronautica americana come uno degli ufficiali di polizia aerea. Da lì, Chuck fu schierato in Corea del Sud dove ebbe la possibilità di scoprire le arti marziali.

Il nome di Chuck Norris venne dato proprio in questo periodo di arruolamento nell'Air Force poiché prima di iscriversi era conosciuto come Carlos Ray Norris dato che il nonno materno come la nonna paterna erano nativi americani cherokee, mentre la nonna materna e il nonno paterno erano emigrati irlandesi. Il suo ingresso nell'esercito rappresentò amore e odio per la sua famiglia perché ispirò suo fratello Weiland che perse la vita in Vietnam.

Dopo aver chiesto le dimissioni dalle forze militari, senza lavoro, decise di insegnare karate nel cortile di sua madre. Gli anni di insegnamento lo portarono a creare una sua personale tecnica che prese il nome di Chun Kuk Do, una miscela di karate e arti marziali coreane che mira a enfatizzare il fitness, il grappling, la competizione, le armi e l'autodifesa. Partecipò anche a molte gare e anche qui si ritagliò l'emblema di atleta imbattuto dal 1968 al 1974, anno in cui decide di ritirarsi.

Tra le star a cui diede i suoi insegnamenti ci fu il noto antieroe Steve McQueen il quale, in cambio, gli diede una spinta per entrare nel mondo dello spettacolo. Questo lo portò a recitare anche al fianco del maestro Bruce Lee nel celebre film L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente. La caratteristica principale di quella pellicola? Il combattimento fu totalmente improvvisato.

L'amore di Chuck per il karate è andato molto più in là di quanto chiunque avesse mai immaginato, poiché da allora la star del cinema ha creato la sua organizzazione di beneficenza, Kickstart Kids. Scavando un po' sulla sua vita privata, Norris ha scoperto nel 1990 di avere una figlia segreta di nome Dina che nacque nel 1964 a sua totale insaputa, ma soprattutto la nascita dei suoi figli avuti con Gena O’Kelley portò al suo allontanamento da Walker, Texas Ranger e la sua progressiva scomparsa dai riflettori.

Adesso cosa sta facendo Chuck Norris? Scopriamolo insieme!