Si chiama Wahl Street la docu-serie HBO Max sulla vita di Mark Wahlberg

Quando di mestiere fai l'attore dovresti essere abituato a star sempre sotto i riflettori, ma immaginiamo che la cosa cambi leggermente quando a finire in pasto ai fan sia non un lavoro di finzione, bensì la tua vita reale: è quanto capiterà a Mark Wahlberg nella nuova docu-serie a lui dedicata targata in onda su HBO Max.

Lo show si chiamerà Wahl Street (sì, hanno davvero osato questo gioco di parole) e, stando a quanto dichiarato dalla produzione, "offrirà ai fan uno sguardo d'insieme sulla vita della star Mark Wahlberg, seguendolo mentre cerca di conciliare una fitta agenda di impegni cinematografici con una rete crescente di affari di vario tipo. Gli spettatori assisteranno ai suoi successi e fallimenti, imparando importanti lezioni di vita e facendo conoscenza con il variegato cast di personaggi che compongono l'entourage di Wahlberg".

La serie sarà composta da otto episodi, in ognuno dei quali vedremo quindi Wahlberg interfacciarsi con vari personaggi in cerca del suo finanziamento a una loro idea. "Documenteremo gli up, i down, i colpi riusciti e i fallimenti. È tutta roba vera che mi accade nel tentativo di far crescere il mio business. Abbiamo deciso di tenere il sipario sempre alzato, nella speranza anche di essere fonte d'ispirazione per altri imprenditori" ha dichiarato l'attore.