Si chiama World Beyond la nuova serie spin-off di The Walking Dead

AMC raddoppia, anzi, triplica! Il network americano ha infatti svelato la sorpresa tenuta in serbo finora per i fan di The Walking Dead: si tratta di un nuovo spin-off della serie madre, che continuerà ad approfondire l'universo creato da Robert Kirkman.

La nuova serie si chiamerà The Walking Dead: World Beyond e, almeno stando a quanto visto dal primo teaser trasmesso durante questo mid-season finale di The Walking Dead 10, di richiami alle vicende del filone principale ce ne saranno eccome: durante il breve trailer mostrato, infatti, tutti i fan dello show non hanno potuto fare a meno di notare la presenza dell'elicottero che rapì Rick Grimes per portarlo chissà dove (mistero che verrà probabilmente svelato dal film dedicato allo storico protagonista della serie).

Il debutto di The Walking Dead: World Beyond è atteso per la primavera del 2020; tra gli addetti ai lavori per questo nuovo spin-off figurano Scott M. Gimple, quale ideatore della serie, e Matt Negrete come produttore e showrunner; stando a quanto lasciato trapelare da AMC, la nuova serie "seguirà due giovani protagoniste e si focalizzerà sulla prima generazione di esseri umani a cui spetterà crescere nel mondo post-apocalisse". "Alcuni diventeranno eroi, altri diverranno malvagi. Ma tutti loro, alla fine, saranno cambiati per sempre. Cresciuti e con una loro personalità, nel bene e nel male" prosegue il comunicato del network.

Del cast di The Walking Dead: World Beyond faranno parte Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.