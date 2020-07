Chiamatemi Anna, quali sono i 5 migliori episodi secondo IMDb?

Che Chiamatemi Anna abbia riscosso un enorme gradimento da parte dei fan non è un mistero: le tre stagioni della serie Netflix sono state accolte in maniera più che positiva dagli utenti della piattaforma, al punto da dare il via a una piccola sommossa all'annuncio della chiusura dopo la terza stagione.

Non è una sorpresa, dunque, che su IMDb i voti affibbiati ai vari episodi dello show siano mediamente molto alti: cerchiamo comunque di individuare i picchi di gradimento e di capire, quindi, quali siano stati gli episodi maggiormente apprezzati dai fan.

Al quinto posto di questa piccola classifica troviamo Dense e Spaventose Ombre (9.4), penultimo episodio della terza stagione: è qui che vediamo Anna accettare i suoi sentimenti per Gilbert e tentare di confessarli al ragazzo. Con lo stesso punteggio segue Io non ho Nulla da Temere per Questo sono così Potente, quinto episodio della terza stagione.

Sempre 9.4 è il punteggio di Lo Sforzo Estremo Compiuto dallo Spirito del Bene, episodio 7 dell'ultima stagione dello show; il voto sale invece con il terzo episodio (Che Cosa Potrà Frenare un Cuore Determinato, 9.5) e con il primo classificato, nonché ultimo episodio dello show, I Miei Sentimenti Migliori (9.7).

Siete d'accordo con i punteggi basati sulle recensioni degli utenti IMDb? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, diamo uno sguardo più approfondito alla carriera di uno dei protagonisti di Chiamatemi Anna.