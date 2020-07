Chiamatemi Anna, chi è Dalila Bela? Conosciamo meglio la Diana Berry della serie

In Chiamatemi Anna abbiamo assistito ad un mix piuttosto riuscito di attori esperti e nuove leve: se da un lato, ad esempio, gli ottimi Robert H. Thompson e Geraldine James nel ruolo di Matthew e Marilla Cuthbert, dall'altro lato sono stati prevedibilmente i giovanissimi a rubare la scena.

Parliamo in primis, inutile dirlo, di Amybeth McNulty: la protagonista di Chiamatemi Anna è entrata immediatamente nel cuore dei tanti fan dello show, riuscendo dal primo momento a calarsi perfettamente nei panni del personaggio pensato da Lucy Maud Montgomery.

McNulty è però stata circondata da ottimi comprimari, fra cui spicca sicuramente Dalila Bela: la giovanissima attrice canadese si è fatta apprezzare da tutti i fan della serie nei panni di Diana Barry, prima grande amicizia stretta da Anna tra i banchi di scuola.

Classe 2001, Bela è già stata vista tre volte sul grande schermo quando era poco più di una bambina: nel 2011 e nel 2012 la vediamo infatti rispettivamente in Diario di una Schiappa 2 e Diario di una Schiappa - Vita da Cani, mentre sempre nel 2012 è la volta di ESP² - Fenomeni paranormali.

In TV è invece apparsa in un episodio di Supernatural datato 2009 e in un episodio di C'era una Volta del 2015, prima del grande successo con la serie Netflix. Qui, intanto, vediamo quali sono i migliori episodi di Chiamatemi Anna secondo IMDb.