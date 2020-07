Chiamatemi Anna, chi è Lucas Jade Zumann? Alla scoperta del Gilbert dello show

Chiamatemi Anna chiude, ma in eredità ci lascia (oltre a tre stagioni da vedere e rivedere su Netflix, naturalmente) un paio di giovani e promettenti attori da tenere d'occhio per il futuro: uno di questi è sicuramente Lucas Jade Zumann.

Volto di Gilbert Blythe, Zumann è stato insieme alla protagonista Amybeth McNulty uno dei volti più presenti lungo le tre stagioni dello show prodotto da Netflix: il rapporto tra i due ragazzi è stato parte fondamentale della serie così come lo fu del libro, e a giudicare dalle reazioni dei fan si direbbe che i due abbiano decisamente onorato il loro ruolo.

Ma cos'altro c'è da dire sull'ancora giovanissima carriera di Zumann? Classe 2000, l'attore ha trovato in Chiamatemi Anna il primo ruolo davvero importante della sua vita cinematografica: in precedenza l'avevamo comunque visto sul grande schermo in Sinister 2, Le Donne della mia Vita, Thrill Ride, Ogni Giorno e To the Star.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, il nostro aveva messo in curriculum solo tre apparizioni sparse tra Sense 8 e Chicago Fire, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Vedremo nei prossimi anni, dunque, quanto lo show tratto dai libri di Lucy Maud Montgomery avrà giovato alla carriera di Lucas Jade Zumann! Nel frattempo, scopriamo insieme alcune differenze tra Chiamatemi Anna e i libri da cui è tratta la serie.