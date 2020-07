Chiamatemi Anna, la diversità sessuale non era trattata così esplicitamente nel libro

Chiamatemi Anna, come tutti saprete, è stata tratta da una serie di libri più volte adattati in forma di lungometraggi o serie televisive, animate e non: la saga letteraria ha però ormai più di un secolo, per cui era prevedibile che nello show prodotto da Netflix ci si sia presi qualche libertà in più.

In un libro del 1908 anche già abbastanza moderno per i suoi tempi, d'altronde, sarebbe stato piuttosto difficile sentir parlare di tematiche "scomode" come diversità sessuale, razzismo e così via: tutti temi che abbiamo invece ritrovato in questa Chiamatemi Anna.

Pensiamo, ad esempio, all'episodio relativo alla zia di Diana Berry, Josephine: nella serie vediamo la donna affranta per la perdita della sua compagna di vita che, a scanso di qualunque possibile equivoco, la donna definisce senza troppi giri di parole come "l'unica persona che abbia mai amato".

Un modo sicuramente sobrio di trattare la cosa, ma che pone comunque un accento piuttosto evidente su una questione che di certo non troviamo nei libri di Lucy Maud Montgomery. Questa è, ovviamente, solo una delle differenze tra show e libri: ne avete trovate altre? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla giovane protagonista di Chiamatemi Anna.