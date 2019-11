Chiamatemi Anna, la terza stagione delle serie Netflix sarà l'ultima

La storia dell'orfana Anna, raccontata prima nel romanzo Anna dai Capelli Rossi di Lucy Maud Montgomery e poi dalla nota serie d'animazione, ha sempre raccolto un buon numero di fan pronti a commuoversi ed emozionarsi insieme alla protagonista.

Netflix andò dunque a botta sicura nel decidere di produrre Chiamatemi Anna, serie basata proprio sul romanzo di Montgomery con la giovane Sara Labidi nel ruolo di Anna Shirley. E la scelta, effettivamente, non fu sbagliata: l'adattamento a cura di Moira Walley-Beckett ha ottenuto un buon successo di pubblico e critica, confermato anche dalla seconda stagione dello show e dalla scelta di riconfermare la serie per una terza stagione.

Riconferma che però, a quanto pare, non avrà ulteriore seguito: con l'annuncio della data di uscita di questa terza stagione di Chiamatemi Anna, infatti, Netflix ha anche colto l'occasione per annunciare ai propri utenti che i prossimi episodi saranno anche quelli conclusivi. Lo show chiuderà infatti i battenti con questa stagione in arrivo il prossimo 3 gennaio sulla piattaforma.

I fan, comunque, non sembrano aver preso benissimo la decisione di non proseguire oltre: nei commenti al post dell'account Facebook di Netflix sono in molti a lamentare il fatto che ci sarebbe ancora parecchio materiale da poter sfruttare e a chiedersi se dietro la volontà di chiudere non ci sia un calo degli ascolti.