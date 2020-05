Chiara Ferragni in bikini su Instagram, ma deve fare i conti con gli scherzi di Fedez

E' ufficialmente iniziata la stagione estiva in casa Ferragni. Questa mattina, l'influencer milanese ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una serie di fotografie scattate in casa in costume, per pubblicizzare la nuova linea di un popolare marchio d'abbigliamento

La modella, con un cappellino rosa dello stesso colore del costume, ha fatto incetta di like ma come sempre ha dovuto fare i conti con l'ironia del marito Fedez, che negli ultimi giorni ha trovato un nuovo filtro per le storie che ha più volte usato addosso alla moglie.

Il rapper infatti ha pubblicato un video sul proprio profilo in cui si vede la moglie sul letto in costume con un naso modificato, il tutto condito dalla didascalia "hot Ferry" ed un ironico "sei pazzesca". Chiara in un primo momento non sembra essersi accorta di essere vittima dell'ennesimo scherzo di Fedez, che soprattutto in quarantena ne ha combinate di tutti i colori insieme al piccolo Leone, che ieri ha tagliato per la seconda volta i capelli.

La famiglia sembra essere molto affiatata, e non è un caso che qualche giorno fa si sia parlato di una presunta gravidanza di Chiara Ferragni, che non ha mai nascosto le intenzioni di dare alla luce un nuovo figlio da far crescere insieme a Leo.