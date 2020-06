Chiara Ferragni fa la cantante nella nuova canzone di Baby K: è già una hit estiva!

Chiara Ferragni debutta nel mondo della musica, grazie a Baby K. L'influencer ha infatti preso parte alla nuova canzone della cantante, "Non mi basta più", che è disponibile da ieri, nelle vesti di special guest. La Ferragni l'ha anche cantata su Instagram, scatenando reazioni divertite da parte dei follower.

Come spiegato in alcune storie, questa partecipazione rientra in un progetto sponsorizzato che l'ha vista collaborare con Baby K, che sicuramente grazie a questo featuring porterà a casa un nuovo tormentone estivo anche grazie ai ritmi ratini e reggaeton.

Come si può ascoltare nel video presente in calce, Chiara canta la parte in cui si sente "questo è il pezzo mio preferito". Inutile dire che la canzone è immediatamente diventata virale, al punto che alcuni hanno ipotizzato un suo futuro nella musica magari al fianco del marito Fedez, che proprio di recente ha pubblicato "Bimbi per strada", il nuovo singolo che è stato cantato su Instagram anche dal piccolo Leone, che è andato in giro a "promuoverlo" mentre era con la famiglia al mare.

Sui social in molti si sono lasciati andare a commenti divertiti: un utente ha affermato che "Chiara Ferragni e Baby K sono le nuove Paola e Chiara".

Dopo il successo al botteghino per Chiara Ferragni Unposted, l'influencer porta a casa un altro risultato importante.