Chiara Ferragni come Joker sull'Espresso: l'immagine che fa discutere i social

L'affaire Ferragni continuerà a far parlare per un bel po', unito alle voci sempre più insistenti della rottura della coppia Chiara Ferragni-Fedez. Dopo l'intervista a Che tempo che fa che avrebbe dovuto salvare il salvabile ma senza successo, arriva anche la copertina del settimanale L'Espresso.

Qui l'influencer e imprenditrice è ritratta nelle vesti di Joker, con un pesante trucco sotto gli occhi e il sorriso rosso e inquietante che le ricopre parte del viso. Sotto la sua foto, ritoccata a regola d'arte, il titolo dell'inchiesta "Ferragni Spa: il Lato Oscuro di Chiara" che promette di raccontare "Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L'influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa".

La bufera è appena iniziata: l'imprenditrice parla già di azioni legali, Fedez (forse ex) marito la difende su Instagram e il pubblico dei social si divide: una fetta di utenti non ci sta, condannando pesantemente le azioni del quotidiano che a detta di alcuni si è spinto "troppo oltre" mentre altri si appellano alla semplice satira. L'Espresso ha fatto delle sue controverse copertine il suo punto di forza e i guai giudiziari di Chiara Ferragni rappresentavano un'occasione troppo ghiotta da farsi scappare.

"Che schifo di copertina. Poi tutti a parlare della violenza sulle donne. Questa È VIOLENZA - scrive un utente su Instagram - Lei può non piacere ma questa copertina è vergognosa" mentre c'è chi parla di coraggio da parte del periodico: "Copertina coraggiosa... E nn fa una piega" e chi ancora: "Accanimento mediatico senza precedenti ..la copertina una caduta di stile enorme ..." . Neanche i vip si sottraggono al dibattito: Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti, scrive su Instagram "Quando il tuo lavoro è influenzare terzi, se sbagli, non te la prendi con coloro che hanno “magari” frainteso i tuoi ripetitivi “errori di comunicazione”. Ti assumi tutte le responsabilità. Invece la signora in questione ha attaccato tutti quelli che negli hanno messo in dubbio la sua “buona fede".

La tempesta che ha investito l'influencer sembrerebbe ancora molto lontana dal placarsi: nel corso della sua carriera, Chiara Ferragni si è scontrata spesso con il Codacons ma adesso la situazione è in caduta libera.