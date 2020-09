Chiara Ferragni denunciata dal Codacons per 'blasfemia': l'ironia di Fedez

Continua lo scontro tra il Codacons ed i Ferragnez. Questa volta l'associazione dei consumatori ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia ed offesa al sentimento religioso, a causa di un fotomontaggio in cui l'influencer era stata ritratta come una Madonna con Gesù bambino in braccio.

La fotografia è stata pubblicata sul settimanale Vanity Fair, che l'ha realizzata, ed è finita in un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica ed al Ministro dei Beni Culturali, a cui il Codacons chiede di intervenire "su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria macchina da soldi finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene".

Il Movimento dei Consumatori definisce infatti il fotomontaggio uno "sfruttamento indegno della figura della Madonna che ha scatenato le proteste dell'intero mondo cristiano".

Anche Fedez era stato al centro di una querela da parte del Codacons, e non ha perso tempo per ironizzare sull'esposto, con tanto di "mi mancavano".