Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, Dagospia: il rapper è andato via di casa

Sembra essere finita la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, che era convolata a nozze lo scorso 2018 e che ha avuto due figli, si sarebbe lasciata ed il rapper sarebbe già andato via di casa.

L’indiscrezione è stata lanciata questa mattina dal sito Dagospia, per poi essere confermata da Il Corriere della Sera, secondo cui alla base della rottura dei Ferragnez ci sarebbero i recenti problemi giudiziari dell’influencer, sebbene i siti spieghino come ilrapporto dei Ferragnez si fosse incrinato già lo scorso anno dopo Sanremo.

“Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa” si legge nel lungo articolo pubblicato da Dagospia, secondo cui Fedez avrebbe lasciato la nuova casa domenica scorsa, quando la moglie aveva rimosso dal proprio profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano col marito ed aveva cambiato la foto profilo con una in cui la si vede sorridente insieme a Leone e Vittoria.