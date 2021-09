Chiara Ferragni e Fedez, lite in vacanza: la coppia paparazzata da Chi

Festeggiano oggi tre anni di matrimonio Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social d'Italia ha pubblicato sui propri canali ufficiali Instagram foto e video del matrimonio di qualche anno fa e nelle passate settimane ha raccontato le vacanze insieme ai piccoli Leone e Vittoria.

Tuttavia, come ogni coppia, anche Federico e Chiara hanno i loro diverbi. Nulla di eclatante, ma è bastata una discussione su uno yatch per scatenare i paparazzi di Chi che hanno scattato una serie di fotografie ad un siparietto che ha visto i due discutere animatamente.

La discussione tra i due sembra essere molto accesa, e Chiara secondo Chi si sarebbe anche lasciata andare alle lacrime. Lo stesso giornale di gossip riferisce anche che la riappacificazione sarebbe stata tutt'altra che immediata, con l'ex giudice di X-Factor che sarebbe rimasto in cabina per quasi due giorni e solo al ritorno a Milano avrebbe fatto pace con la moglie.

Una pace celebrata anche sui social quest'oggi in occasione dell'anniversario di matrimonio: Chiara sui social ha detto che è "pazzesco che siano già passati tre anni dal nostro matrimonio. Sono super emozionata. Fedez mi sta preparando una sorpresa, vedremo”. Fedez ha pubblicato una serie di fotografie del giorno del matrimonio con una didascalia che ha fatto piangere dall'emozione la moglie: "5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo".

Qualche mese fa Chiara Ferragni ha dato alla luce Vittoria, la secondogenita della famiglia Lucia. Ad ottobre era stato Leone ad annunciare la gravidanza della mamma.