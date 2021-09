Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di 'The Ferragnez', la nuova serie Amazon Prime

Amazon Prime annuncia oggi la nuova serie "The Ferragnez - La Serie", che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma video con otto puntate che vedranno protagonisti Fedez, Chiara Ferragni e la loro famiglia.

Il docu-reality permetterà ai fan di ottenere accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità, per scoprire retroscena sulla famiglia che conta complessivamente 36 milioni di follower su Instagram (24 milioni Chiara Ferragni e 12 milioni Fedez).

La serie è stata registrata tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021, prima che nascesse la piccola Vittoria Lucia Ferragni e durante la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021 con Francesca Michielin.

Accanto ai due coniugi anche il piccolo Leone, il primogenito della coppia già vera e propria web-star su Instagram, ma anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca ed i rispettivi compagni, nonna Luciana e tutte le persone che sono vicine ai Ferragnez.

“L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia”, hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez. “L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo.”

Il lancio è in programma a Dicembre 2021 in 240 paesi, inclusa ovviamente l'Italia.