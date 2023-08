Chiara Ferragni e Fedez rompono il silenzio sulla lite a Sanremo: la verità

In vista della pubblicazione della seconda stagione di The Ferragnez, ed in occasione della pubblicazione di “The Ferragnez: Sanremo Special” in arrivo il 14 Settembre su Prime Video, emergono le prime anticipazioni su ciò che andranno a raccontare Chiara Ferragni e Fedez.

In particolare, l’oggetto della discussione principale sarà la lite scaturita proprio dietro le quinte dell’Ariston dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical che come ricorderanno molti era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

In attesa di poter vedere l’episodio completo, qualche indicazione arriva direttamente dal trailer dello speciale. Chiara Ferragni parla della pressione a cui è stata sottoposta nei mesi precedenti al via a Sanremo 2023, e racconta di “essersi sentita molto fragile”, in quanto - racconta in lacrime - tutti si aspettavano un suo passo falso. Di diverso avviso Fedez, che pur raccontando di non essere un “facilitatore di tranquillità”, ha rassicurato la moglie con una frase quasi profetica: “l’unico che può fari disastri in questo Sanremo sono io”, ed infatti è ciò che è avvenuto.

Sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez la Ferragni non fa sconti al marito e conferma la lite nel backstage: “non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer” racconta l’influencer, mentre il marito confida che “non ero completamente lucido”.