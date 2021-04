Chiara Ferragni furiosa contro Regione Lombardia e Fontana: durissimo sfogo su Instagram

Durissimo sfogo di Chiara Ferragni su Instagram contro la giunta della Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana. L'influencer milanese, in un lungo post pubblicato su Instagram ha raccontato la storia della nonna di Fedez, 90enne, che solo oggi ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus, ma ha anche duramente attaccato Aria e gli assessori.

Come mostriamo nel post presente in calce, la Ferragni ha attaccato frontalmente Attilio Fontana per i problemi in cui è incappata la piattaforma Aria che da oggi è stata sostituita dal sistema di Poste Italiane: "doveva gestire le convocazioni dei cittadini da vaccinare, ma i suoi sistemi informatici non sono stati in grado di gestire i dati delle Asst e Ats, e hanno sbagliato a collocare le persone nell'hub vaccinale più vicino" afferma la modella, che racconta la storia della nonna di Fedez.

"Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini, ieri un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: "Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino". Se ieri ero arrabbiata oggi lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva diritto a essere vaccinata da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l'opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi può farsi sentire mediaticamente come faranno? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili, per tutti coloro i cui diritti fino ad oggi sono stati calpestati. Ho molto riflettuto nelle ultime settimane se espormi e dire la mia su una situazione molto complicata e più grande di me o no, ma dopo questo ho deciso di farlo" continua Chiara Ferragni, che si è detta delusa, dispiaciuta ed amareggiata ma anche "incazzata nel leggere ancora di altri 500 morti solo ieri", ma anche per la situazione che stanno vivendo commercianti, bambini e tante persone che da un anno sono chiuse a casa.

Il post si conclude con un appello a Mario Draghi affinchè possa risolvere presto. Inutile dire che il post è stato ripreso dalle principali testate e sta facendo il giro del web e dei social.

Chiara Ferragni di recente ha dato alla luce Vittoria, la secondogenita sorellina di Leone. L'influencer è stata presa di mira dagli haters ed ha portato allo sfogo di Fedez.