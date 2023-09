Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, dissing sui social: cosa è successo

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati per per Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sui social. Le due, che fino ad ora avevano avuto un rapporto cordiale, evidentemente non sono più in ottimi rapporti, come dimostrato da quanto avvenuto nelle ultime ore su Instagram.

Tutto è iniziato quando l’ex concorrente di Uomini e Donne ha condiviso sul proprio account Instagram una Storia a firma Selvaggia Lucarelli che riferendosi all’ultima puntata della serie tv The Ferragnez dedicata a Sanremo, attaccava il “vittimismo da ricchi” della coppia milanese. De Lellis nel ricondividere l’opinione della giornalista ha affermato che “qui ho riso forte”.

Inutile dire che nel giro di poche ore la Story è diventata virale, e molti - come avviene sempre in casi come questi - hanno scattato screenshot poi girati alla stessa Ferragni per metterla al corrente dell’opinione dell’amica.

I Ferragnez non hanno risposto esplicitamente al commento della De Lellis. Tuttavia, Fedez ha messo like ad un tweet su X dove alcuni fan punzecchiavano l’ex Uomini e Donne riferendosi al suo viaggio in Israele dove insieme al fidanzato Carlo Beretta ha incontrato il presidente israeliano. Chiara Ferragni invece dal suo canto ha messo like sempre su X ad un tweet in cui un utente definiva poco cordiale il messaggio della De Lellis.

A corredo di ciò, molti hanno notato che i tre hanno smesso di seguirsi su Instagram.