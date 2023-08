Chiara Ferragni, grave errore grammaticale: Selvaggia Lucarelli non perdona

Quando sei un personaggio famoso a livello mondiale, anche la minima svista non passa inosservata. È ciò che è avvenuto nelle scorse ore a Chiara Ferragni, il cui sito web è diventato virale dopo un errore grammaticale - sicuramente frutto di distrazione da parte del webmaster - presente nella pagina relativa ai prodotti per la scuola.

L’influencer infatti proprio di recente ha lanciato una collaborazione con Pigna per la commercializzazione di una linea scolastica in vista del ritorno tra i banchi. Proprio nella pagina dedicata all’acquisto però era presente un errore e come si può vedere nello screenshot presente in calce, sul tasto compariva la scritta “AQUISTA ORA” piuttosto che “ACQUISTA ORA”.

Immediata è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli, che sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato lo sreenshot con tanto di didascalia ironica: “i nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA” ha scritto la giudice di Ballando Con Le Stelle in maniera ironica.

L’errore è ovviamente stato immediatamente corretto, ma ciò non è bastato ad impedirne la diffusione sul web.