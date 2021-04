Chiara Ferragni: ecco quanto guadagna la regine delle influencer

Chiara Ferragni da poco divenuta mamma della piccola Vittoria, è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero, e partendo dai social ha fondato un'azienda di moda tra le più in vista del settore. L'influencer ha di recente debuttato anche come membro del CDA di Tod's, facendo letteralmente volare in borsa il marchio.

La Ferragni fonda gran parte del suo patrimonio sui guadagni derivanti da Instagram, sembra quasi impossibile da credere, ma ciascuna delle sue sponsorizzazioni, ovvero la pubblicità fatta tramite post o stories le consente di racimolare dai 50 ai 100 mila euro. Su La Stampa si legge che ogni anno, l'attività della Ferragni consente guadagni da capogiro, e il suo patrimonio netto è di circa 11 milioni di euro, se sommiamo all'attività sui social, quella del suo brand e di tutte le altre varie attività ad essa connesse.

La pandemia ha colpito anche la società di Chiara Ferragni, ma l'influencer ha sottolineato che nonostante tutto "la società è comunque in crescita e che questa piccola contrazione non influirà in modo significativo sui risultati economici del 2020". Questo perché, spiega, "l’azienda ha continuato a siglare accordi commerciali e ha attuato misure di contenimento degli effetti negativi del Covid-19 come ammortizzatori sociali e smart working".

Della luce riflessa vive anche suo marito Fedez, che al di là della sua solida carriera musicale, è stato in grado di diventare il terzo influncer italiano per guadagni, portandosi a casa una media di 30 mila euro per ciascuna sponsorizzazione. I Ferragnez insomma, sono un'azienda inarrestabile.