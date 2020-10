Chiara Ferragni è incinta: l'influencer e Fedez confermano la gravidanza su Instagram

Con due post raffiguranti il piccolo Leone con in mano una fotografia dell'ecografia, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che l'influencer diventerà mamma per la seconda volta. La notizia era iniziata a circolare qualche mese fa, ma tra smentite e rumor non aveva trovato riscontri ufficiali.

Fedez si è lasciato andare ad un semplice "la famiglia si allarga", mentre Chiara Ferragni ha affermato che "la nostra famiglia diventerà più grande. Leo sta per diventare fratello maggiore". Al post di Chiara ha subito risposto Fedez, con un ironico "ma io non sapevo nulla".

Inutile dire che il post è stato sommerso da like e commenti di fan e VIP, che hanno voluto mandare i loro auguri a Chiara e Fedez, che però non hanno svelato il sesso del nascituro.

Alcuni rumor sulla seconda gravidanza di Chiara Ferragni erano circolati lo scorso maggio, quando Fedez aveva però allontanato i gossip con un "non è incinta, credo si sia portata avanti" riferendosi al braccialetto con dei ciondoli raffiguranti tutti i membri della famiglia tra cui un "future children". Altri indizi erano arrivati da parte della madre di Chiara Ferragni, in una Storia poi rapidamente rimossa. Alcuni avevano fatto notare che anche prima di ufficializzare la prima gravidanza Chiara aveva atteso un pò.