Chiara Ferragni è incinta? La risposta di Fedez diverte Instagram

Secondo bebè in arrivo in casa Ferragnez? A scatenare il rumor ci ha pensato una Storia Instagram pubblicata dall'influencer milanese, che secondo molti sarebbe un indizio esplicito che il piccolo Leone potrebbe presto avere una sorellina o fratellino.

La Ferragni infatti ha pubblicato la fotografia di un gioiello in cui sono presenti dei ciondoli raffiguranti tutti i membri della famiglia, tra cui uno su cui è scritto "future children". Secondo molti si è trattato di un modo per annunciare l'arrivo di un nuovo bambino o bambina, ed infatti sul web si sono immediatamente rincorse le voci ed i gossip.

A fare chiarezza ci ha pensato il marito Fedez, ovviamente a suo modo. Il rapper ha infatti divertito tutti in quanto si è detto all'oscuro di questa possibile gravidanza. "Comunque no, ragazzi non è incinta, credo si sia portata avanti, non è normale, non so perché lo faccia. Il future children penso che sia il bambino che verrà" ha affermato Fedez divertito, che poi si è lasciato andare ad un'altra ipotesi: "forse deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po' sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente”.

La coppia non ha mai nascosto le intenzioni di dare alla luce un nuovo bambino, ma bisognerà ancora attendere un pò.

Chiara Ferragni e Fedez durante la quarantena hanno lanciato una raccolta fondi per il Covid-19, che ha permesso di potenziare l'ospedale di Milano. La raccolta però ha fatto finire Fedez nella burrasca.