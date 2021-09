Chiara Ferragni in lingerie su Instagram: 'ormai ci hai fatto vedere tutto'

Sta facendo molto discutere l'ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni sul suo profilo ufficiale Instagram. L'influencer milanese, nell'ambito di una campagna pubblicitaria con un popolare marchio d'abbigliamento intimo si è mostrata con un reggiseno e slip che ha attirato l'attenzione dei follower.

La giovane modella è stata criticata in quanto ritenuta da molti follower troppo volgare nella posa ed abbigliamento. Diversi infatti sotto il post hanno commentato straniti e contrariati per la scelta, ma alcuni non hanno perso la loro ironia e, tra il sarcastico e non, hanno fatto notare che "ormai ci hai fatto vedere tutto".

Sulla questione è intervenuto anche Fedez, che scherzando sul polverone mediatico che si è creato intorno alla foto della moglie, si è detto entusiasta di ricevere la cover con le perline attaccate dell'iPhone.

Per la Ferragni non si tratta di una prima assoluta e coloro che la seguono sanno che ha partecipato a diverse campagne promozionali per lingerie ed abbigliamento intimo, ma come sempre i suoi post e le sue azioni finiscono rapidamente sotto i riflettori.

Qualche settimana fa si è parlato anche della lite tra i Ferragnez in vacanza, che era stata paparazzata da Chi ma che non ha avuto seguito come dimostrato dalla sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni per l'anniversario.