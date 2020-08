Chiara Ferragni presa di mira dagli haters: ecco la risposta che ha zittito tutti

Nonostante i suoi messaggi di body positivitybody positivity, Chiara Ferragni continua ad essere presa dagli haters. Stavolta è stata aspramente criticata per la misura eccessivamente ridotta del suo seno.

Chiara Ferragni non ha paura di mostrare il proprio corpo anzi spesso e volentieri è la prima ad ironizzare su suoi difetti fisici con l'aiuto del suo sempre presente marito Fedez. I due si stanno godendo le loro vacanze in Sardegna in compagnia del figlio Leone aggiornando come solito i follower sulle loro attività.

Di recente ha pubblicato una sua foto a bordo piscina con una scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno, e gli haters si sono scagliati contro di lei. Molti sono stati di certo i complimenti ma un utente di Instagram in particolare le ha detto: "Senza tett***, sei piatta". L'offesa non è di certo passata inosservata e prontamente è giunta la risposta dell'influencer italiana più famosa che ci sia: "Adoro che nella tua bio scrivi 'non esistono problemi, solo soluzioni' e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?".

Molte sono le critiche che spesso piovono su di lei, molte di queste sembrano quasi scivolarle del tutto addosso. Di recente la Ferragni è finita nella bufera per la sua visita agli Uffizi, in molti non hanno gradito infatti il paragone con la Venere di Botticelli.