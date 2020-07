Chiara Ferragni mostra il lato b su Instagram: 'tutte abbiamo la cellulite'

Anche i Ferragnez, come molti altri VIP, sono in vacanza in Italia. Chiara, Fedez ed il piccolo Leone infatti sono in Sardegna insieme a sorelle, cognati e genitori per concedersi qualche giorno di vacanza dopo il lockdown trascorso a Milano.

Chiara Ferragni come sempre è la protagonista indiscussa, anche alla luce della popolarità di cui gode. L'influencer ha pubblicato nelle Storie una fotografia in cui ha messo in mostra il suo lato b in primo piano, con tanto di didascalia che ha spento immediatamente le critiche dei fan.

Chiara infatti ha voluto sottolineare che "tutte noi abbiamo la cellulite, dipende dalla luce e dalla posizione".

L'influencer di Cremona non è nuova a scatti di questo tipo, ma di recente è stata al centro di non poche polemiche a causa della visita al Museo degli Uffizi che, però, secondo i gestori ha avuto un effetto incredibile sul turismo, che è cresciuto del 27% a seguito delle fotografie pubblicate dalla Ferragni. Chiara quest'anno si sta concedendo vacanze made in Italy per rilanciare il nostro paese dopo l'emergenza sanitaria del Coronavirus: sia lei che il marito non hanno mai fatto mistero delle intenzioni di trascorrere tutta l'estate in Italia, ed infatti prima della Sardegna era toccato alla Puglia dove la Ferragni aveva pubblicato una foto sexy in una vasca da bagno.