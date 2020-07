Chiara Ferragni nuda nella vasca da bagno, le foto fanno impazzire i fan

Dopo le critiche per la sua visita agli Uffizi, che hanno generato un aumento del 27% delle visite dopo il photoshoot, Chiara Ferragni si sta concedendo qualche giorno di vacanza in Puglia. L'influencer di Cremona ha pubblicato sul proprio account Instagram una serie di foto hot che la ritraggono in una vasca da bagno con vista panoramica.

Le fotografie, che proponiamo come sempre in calce, sono state scattate in Salento. Chiara e Fedez non hanno nascosto le intenzioni di trascorrere quest'estate tutte le vacanze nel nostro paese, per favorire la ripresa del turismo dopo la grave crisi sanitaria provocata dal Coronavirus.

Lo shoot fotografico ha letteralmente fatto impazzire i fan, e nel giro di dieci ore ha rapidamente raggiunto quota 900mila like a cui si aggiungono i tantissimi commenti dei fan, che come sempre sono pronti a supportare la Ferragni.

Non sono mancati ovviamente i commenti ironici: un utente scrive che "sei una mamma, vergognati", riferendosi ai tanti commenti che spesso affollano la sua pagina.

Anche il marito Fedez è in Salento per l'iniziativa Battiti Live di una popolare radio, mentre stasera Chiara Ferragni prenderà il via ad una sfilata di Dior in programma a Lecce, a cui prenderanno parte anche tante modelle italiane ed internazionali. Di recente la Ferragni ha dovuto fare i conti con la malattia di Mati, il bulldog francese che da sempre l'accompagna.