Chiara Ferragni, ultimo giorno pre lockdown insieme al figlio Leone: ecco cosa hanno fatto

E’ scattato alla mezzanotte di oggi il nuovo lockdown in Lombardia, per frenare l’impennata dei casi da Covid-19, e Chiara Ferragni ieri si è voluta godere l’ultimo giorno di libertà insieme al figlio Leone.

L’influencer infatti ha portato il primogenito di casa Ferragni alla Pinacoteca di Brera, che da oggi chiuderà i battenti sulla base di quanto stabilito dal nuovo DPCM.

I due hanno ammirato i quadri esposti nelle sale della Pinacoteca: Leone sembra aver apprezzato molto i quadri.

Solo tre giorni fa, Chiara Ferragni aveva portato Leone al Cenacolo di Leonardo Da Vinci, e proprio a ridosso dell’annuncio del DPCM aveva annunciato che avrebbe portato il figlio in tutti i musei milanesi. Una promessa che però ha intenzione di mantenere, come scritto nel post di Instagram contenente le foto della visita alla Pinacoteca: “ho promesso che avrei portato Leo in tutti i musei di Milano quando apriranno di nuovo (speriamo fra due settimane)”.

Qualche settimana fa proprio Leone ha confermato la gravidanza di Chiara Ferragni attraverso un post in cui mostrava fiero la foto dell’ecografia della mamma. Negli ultimi mesi però la Ferragni ha promosso anche gli Uffizi, tra le polemiche generali che però si sono dileguate rapidamente in quanto l’impatto delle visite è stato importante.