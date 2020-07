Chiara Ferragni promuove gli Uffizi e scoppia una nuova polemica

Chiara Ferragni nelle ultime ore è finita in una nuova bufera dopo che l'account ufficiale degli Uffizi, il più noto museo fiorentino, l'ha paragonata ad "una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social" dopo aver pubblicato una sua foto in posa dinanzi all'opera più iconica delle Gallerie, ovvero la Venere di Botticelli.

La notissima influencer da oltre 20 milioni di follower si era recata in quel luogo di arte e cultura non solo per diletto e svago personale, ma anche per realizzare un servizio fotografico per Vogue Hong Kong. Si tratta chiaramente di un'operazione di marketing voluta anche dal museo stesso, in particolare dall'eclettico direttore Eike Schmidt, che vorrebbe pubblicizzare la bellezza delle Gallerie attraverso i volti noti del web per attrarre un maggior numero di turisti.

Il paragone tra Chiara Ferragni e la bellezza etera della Venere di Botticelli non è stato di certo visto di buon occhio dai puristi dell'arte e dal mondo del web in generale, che ha avuto servito su un piatto d'argento il pretesto per una nuova polemica.

In difesa dell'imprenditrice digitale si è espresso anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, che su Twitter ha scritto: "C’è gente che riesce a criticare Chiara Ferragni anche se visita un museo. Ma stiamo scherzando? Per noi sarà sempre benvenuta. E anzi, in un momento così difficile, ben venga chiunque voglia supportare la nostra cultura e condividere con il resto del mondo i tesori di Firenze".

