Chiara Ferragni rientra d'urgenza da Parigi, Mr Marra: 'un abbraccio a Fedez'

Rientro d’urgenza per Chiara Ferragni da Parigi. La fashion blogger più famosa del web infatti ha pubblicato sui propri account Instagram una storia dove, taggando la collega e compagna Chiara Biasi, spiega che è in viaggio verso Milano a causa di un’emergenza.

Nella storia si vede la Ferragni tenere per mano Chiara Biasi con tanto di discalia in cui si legge “ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”.

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni ci ha pensato Mr.Marra su Twitch, il quale si è rivolto ai suoi fan chiedendogli di mandare un abbraccio a Fedez, “e non dico altro”. Quest’ultima frase ha preoccupato non poco i fan, soprattutto alla luce del silenzio che circonda gli account social del rapper e giudice di X-Factor.

Non è chiaro cosa stia avvenendo di preciso a Fedez e qual è il motivo esatto per cui Chiara Ferragni abbia deciso di tornare d’urgenza da Parigi, dove si trovava per lavoro. Appena tornata nel capoluogo meneghino, la Ferragni si è limitata a condividere alcune foto scattate insieme ai figli Leone e Vittoria. Anche da Chiara Biasi non è arrivata alcuna dichiarazione in merito, ma la preoccupazione dei fan è tanta.

Di recente, intanto, su Amazon Prime Video è tornata The Ferragnez con un episodio che ha raccontato anche quanto avvenuto dopo Sanremo.