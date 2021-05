Chiara Ferragni torna a Firenze dopo le polemiche: tour esclusivo a Palazzo Pitti

Lo scorso anno molte polemiche erano nate per la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi. In tanti infatti, ritenevano la nota influencer poca adatta a promuovere la cultura della città di Firenze ma, a quanto pare, la moglie di Fedez ha deciso di riprovarci e stavolta ha fatto un esclusivo tour a Palazzo Pitti.

"Benvenuta Chiara Ferragni". Con queste parole, accompagnate da una foto che li ritrae insieme dinnanzi alla Cupola del Brunelleschi, che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto salutare nuovamente l'arrivo di Chiara Ferragni da poco divenuta mamma per la seconda volta, nella città toscana. E proprio insieme al primo cittadino e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, l'influecer più famosa di Italia si è presentata all'ingresso dell'ex reggia medicea dove ha potuto rincontrare anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

La visita privata è durata circa un'ora e mezza, ed è stata accompagnata tra le sale del Palazzo e da tutte le sue bellezze da un cicerone d'eccezione. Proprio il direttore degli Uffizi infatti l'ha condotta per le sale che conservano il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina. Non sono mancati naturalmente i selfie con le opere d'arte più famose come le sculture di Canova o i quadri di Raffaello. Infine, Chiara Ferragni si è affacciata sulla terrazza che da una meravigliosa vista sulla culla del Rinascimento.