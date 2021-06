Chiara Ferragni si vaccina: 'Il primo passo verso una vita normale'

Chiara Ferragni ha ricevuto la prima dose di vaccino e ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per quello che sembrava un momento inarrivabile. L'influencer non ha nascosto la grande emozione e ha voluto mostrare proprio il momento dell'inoculazione, invitando tutti a seguire il suo esempio.

Secondo l'imprenditrice infatti, vaccinarsi è il primo passo per tornare alla normalità dopo mesi di ansie e paure e nel post pubblicato sui social ha detto: "Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti".

Chiara Ferragni con suo marito Fedez si è assai impegnata nei mesi difficili della pandemia, organizzando un'enorme raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele di Milano, con lo scopo di rafforzare la terapia intensiva nei momenti più critici, nei quali ancora non era chiaro come fronteggiare al meglio la pandemia. E intanto, mentre Chiara è fiera per la prima dose del vaccino, Fedez è a lavoro con Orietta Berti e Achille Lauro per Mille, il brano che molti ritengono già come il tormentone ufficiale della prossima estate.