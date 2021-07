Chiara Nasti si prende una pausa dai social: 'voglio ritrovarmi'

Chiara Nasti, una delle influencer più seguite d'Italia, ha deciso di prendersi una pausa dei social. La modella ha spiegato le motivazioni di questa scelta in un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale, dove parla della pressione a cui l'hanno sottoposta i follower.

"Certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni... Voglio ritrovarmi" scrive la Nasti in un post che è radicalmente diverso rispetto all'immagine che ha sempre dato di se.

"Ho bisogno di prendere una pausa di social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a 'Chiara'"" continua il post in cui l'influencer rivela come non si tratti di una scelta presa all'ultimo momento, ma maturata nel tempo ed arrivata non certo a cuor leggero. "Avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia".

Nel post, che ha rapidamente raggiunto quota 55mila like ed è stato commentato da vari vip e personaggi dello spettacolo, Chiara Nasti non parla del lasso di tempo in cui si prenderà questa pausa.

Qualche tempo fa è andato in scena sui social uno scontro tra Chiara Nasti ed Aurora Ramazzotti, mentre la scorsa estate la Nasti aveva annunciato il fidanzamento con Zaniolo.