Chiara Nasti si tatua la data di nascita, ma sbaglia l'apostrofo: l'errore è virale

Nelle ultime ore non si parla d'altro. Chiara Nasti sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato una fotografia in cui ha mostrato ai suoi numerosi follower il nuovo tatuaggio, che contiene semplicemente la data di nascita. Tuttavia, la foto è immediatamente diventata virale, il motivo? E' sbagliata!

Il tatuaggio contiene infatti la scritta "Since 98'", un chiaro riferimento al suo anno di nascita, ma a far discutere è il posizionamento dell'apostrofo, che dovrebbe essere presente prima del numero 9 e non dopo l'8.

La fotografia è stata sommersa da commenti ironici e non. Un utente si è limitato a dire che "l'apostrofo va prima di 98 e non dopo", mentre altri hanno posto alla Nasti una semplice domanda: "ma il tatuatore non ti ha detto che era sbagliato?!", altri hanno ironizzato chiedendole "sei nata da 98 minuti?", perchè messo così l'apostrofo da al numero 98 proprio questo significato.

La Nasti ha risposto nelle Storie di Instagram invitando i fan a farsi una vita ed occuparsi d'altro, ma quando il caso è diventato nazionale non ha potuto far altro che ammettere l'errore. "Sì, mi ero inventata una ca**ata sul momento per sorvolare sulla figura di me**da. Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali. Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita. L’ha fatto prima lei, poi io le ho detto che le persone mi stavano dicendo che era sbagliato. Potevamo modificarlo, ma alla fine l’ho fatto anche io e l’abbiamo lasciato così" ha affermato. Sarà vero?

