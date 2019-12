Facciamo chiarezza sulla timeline di Lucifer nell'Arrowverse

Nonostante le smentite di rito, nella terza parte del crossover Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite abbiamo visto un'apparizione di Lucifer, interpretato da Tom Ellis, che si è prontamente scusato su Twitter con i fan per la piccola bugia. Ma qual è la sua esatta collocazione temporale rispetto agli eventi della serie Netflix?

Il Lucifer incontrato sul pianeta Earth-666 da Diggle (David Ramsey,) Mia (Katherine McNamara,) e Constantine (Matt Ryan) nel tentativo di ritrovare l'anima di Oliver Queen (Stephen Amell) non è proprio lo stesso della serie che lo vede protagonista. Lo ha spiegato lo stesso Tom Ellis a ET, raccontando che gli eventi del crossover si svolgono cinque anni prima di quelli visti su Netflix.

"Lo abbiamo recitato come se fosse cinque anni prima dell'inizio dello show, quindi quando Lucifer trascorre cinque anni a Los Angeles prima di incontrare il detective e tutte le altre cose che succedono" ha raccontato l'attore. "Lui è in quella fase della sua vita in cui fa il playboy e non si preoccupa di nulla. È molto irriverente con i nostri personaggi quando si presentano in scena e questo si nota, ovviamente, anche con Constantine."

L'occasione di vedere Lucifer, rimasto finora autonomo e privo di interazioni con il resto della DC tv, calarsi nell'Arrowverse è stata indubbiamente interessante, e adesso Tom Ellis sembra non volersi accontentare di questo unico passaggio. "Con questi episodi crossover, si apre un mondo in cui si può davvero sperimentare con il tempo. Se mai ci fosse stata un'opportunità era questa, sai?"

E ora che il suo Lucifer è nel Multiverso, in cui si segnalano anche altri Easter Egg, Ellis ha scherzato sull'idea di vedere il suo personaggio diventare un vero e proprio supereroe. "A un certo punto vorrei che Lucifer fosse in costume, sarebbe divertente. Toglie lo smoking e all'improvviso è vestito di spandex, dalla testa ai piedi."