Chicago Fire 10: Jesse Spencer potrebbe tornare nel finale!

Dopo l'ingresso di una star di Agents of SHIELD nel cast, Chicago Fire 10 potrebbe vedere una nuova aggiunta al suo parterre di attori. In verità si tratterebbe di un ritorno: quello di Jesse Spencer, che ha interpretato il pompiere Matt Casey in "Chicago Fire" per 9 stagioni.

L'attore potrebbe fare il suo ritorno per il finale della decima stagione in programma il 18 Maggio. Dopo lo stop di Gennaio a causa di due positivi, Chicago Fire è infatti pronto a chiudere la decima stagione in grande stile, riuscendo nonostante tutto a non far slittare i tempi a causa del covid-19.

A darci la notizia è stato il produttore esecutivo Derek Haas, che a Dicembre aveva anticipato il ritorno dell'attore ai microfoni di Parade, dicendo che la storia tra Matt e Sylvie non è finita, seppur momentaneamente a distanza.

Adesso Haas è tornato a parlare con TVLine, dicendo che è tutto pronto per accogliere nuovamente Spencer. "Sarebbe incredibile. Sarebbe un colpo di stato per il nostro show se riuscissimo a convincere Jesse a tornare. Quindi la situazione su questo aspetto è che tutto sembra andare per il meglio. E sì, gli ho parlato la scorsa settimana, dunque sono molto fiducioso che ciò accada [il ritorno]". Il produttore ha poi aggiunto che, nonostante la partecipazione di Spencer non fosse ancora stata decisa del tutto, "ci aspettiamo davvero di vedere sia Casey che Brett nel finale, perché succederanno cose grandi ed eccitanti. Questo sarà il miglior finale di sempre, devo dirlo". Adesso non ci resta che attendere la conferma ufficiale.