Chicago Fire: Monica Raymund tornerà a far parte del cast della serie

La longeva serie intitolata Chicago Fire e arrivata oltre la quinta stagione, ha appassionato milioni di telespettatori grazie ai suoi personaggi e alle loro storie. Uno dei più amati è sicuramente quello interpretato da Monica Raymund, che tornerà a vestire i panni di Gabriela Dawson.

A farlo sapere è la celebre testata online Entertainment Weekly, che rivela a tutti gli appassionati dello show che in occasione del finale, che andrà in onda il prossimo 20 novembre, Gabriela tornerà per sconvolgere la vita di Casey, personaggio con il volto di Jesse Spencer. Ecco cosa ha dichiarato l'attrice riguardo il suo ritorno: "Tornare nello show è stata come una rimpatriata. Il cast di Chicago Fire sarà sempre la mia famiglia. È stato così bello tornare e sono grata a tutti per questa seconda possibilità di lavorare insieme a loro".

Durante la sua assenza, l'attrice statunitense ha partecipato alla serie TV prodotta da Starz "Hightown", inoltre ha avuto anche il suo debutto alla regia di Law & Order: SVU, show presente nel catalogo di NBC. Riguardo questo spin-off, l'emittente televisiva ha recentemente annunciato il rinnovo di Law & Order - SVU per una 21esima stagione.

Cosa ne pensate di questo gradito ritorno? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.