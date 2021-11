Chicago Fire, una star di Agents of SHIELD entra nel cast: ecco di chi si tratta

Una ex star di Agents of SHIELD sta per fare il suo debutto in Chiacago Fire, la longeva serie NBC giunta alla sua decima stagione. Stiamo parlando di Brett Dalton, che nella serie Marvel ha ricoperto il ruolo di Grant Ward, la la cui interpretazione gli è valsa anche la vittoria ai Teen Choice Awards.

Brett Dalton come tenente ad interim Jason Pelham, prenderà il posto lasciato vacante da Jesse Spencer che in questi anni ha interpretato il pompiere Matt Casey. Il suo personaggio è uscito di scena al 200 episodio, l'uomo ha deciso di lasciare Chicago per prendersi cura dei figli del suo defunto amico Andy Darden in Oregon. La sua partenza ha naturalmente privato il Truck 81 del suo leader e sembra che questo ruolo sarà preso da Stella che avendo superato l'esame da tenente, sembra essere una candidata naturale per tale posizione.

Oltre alle sue quattro stagioni in Agents of SHIELD, Dalton ha preso parte ad alcuni episodi di Blue Bloods, Army Wives, Elementary e Deception, oltre a lavori vocali in programmi come Robot Chicken e Milo Murphy's Law. Più di recente, ha interpretato il Capitano Vincent nella serie misteriosa per bambini Ghostwriter.

Intanto, se siete dei fan di questa serie, scoprite i reali motivi dell'addio di Lauren German a Chicago Fire. Ci sarà lo zampino di Lucifer?