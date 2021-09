Chicago Med, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Era il 2020 quando la NBC ha deciso di rinnovare Chicago Med, Fire e PD per ben tre stagioni ciascuna. Le prime quattro di Med sono poi approdate, questo Settembre su Netflix. Adesso gli spettatori, finito il binge watching, si chiedono quanto potranno vedere le puntate della quinta season sulla piattaforma. Ecco cosa sappiamo.

Chicago Med 5 ha debuttato in Italia il 14 Febbraio 2020, con la conferma di gran parte del cast fatta eccezione per un personaggio, che ha lasciato lo show. Abbiamo dunque trovato il dottor Will Halstead, interpretato da Nick Gehlfus e Torrey DeVitto nei panni della dottoressa Natalie Manning. Tra gli altri ci sono il dottor Daniel Charles (Oliver Platt), Norma Kuhling nel ruolo di Ava Bekker,, Ethan Choi (Brian Tee), April Sexton (Yaya DaCosta), Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), e infine Maggie Lockwood (Marlyne Barrett). Come sappiamo lo show medico creato da Dick Wolf è lo spin-off di Chicago Fire, e segue le vicende di un gruppo di medici che lavorano nella grande città.

Adesso sappiamo che la quinta stagione della serie della NBC, non ancora disponibile sulla piattaforma streaming, sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 a partire dal 9 Settembre. Non è ancora stato definito, invece, quando approderà su Netflix, ma in ogni caso si pensa non prima del 2022, e dunque della messa in onda in chiaro degli episodi. Ma tranquilli, perché se non state più nella pelle potete già godervi lo streaming delle 20 puntate di questa season su SkyGo, Sky On Demand e Infinity. E, appena saranno andate in onda, anche su Mediaset Play.

Se invece avete voglia di scoprire qualcosa di nuovo, Netflix ha un fitto programma di uscite per il mese di Settembre, in cui potrete sicuramente trovare una serie che potrà colmare la mancanza di Chicago Med!