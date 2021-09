Chicago Med, quando escono le nuove puntate su Netflix?

Chicago Med è sbarcata su Netflix con le sue prime quattro stagioni l’1 settembre 2021, la piattaforma e la rete NBCUniversal hanno siglato un nuovo accordo che consentirà alla serie di essere trasmessa in streaming su Netflix per la prima volta nella storia dello show.

Il dramma medico, spin-off di alcuni degli altri programmi procedurali della rete con sede a Chicago, è in onda dal 2015 e segue un team medico altamente qualificato alle prese con la loro professione e la loro vita nella vivace città. Finora sono stati rilasciati 119 episodi in sei stagioni, con la settima che dovrebbe iniziare la messa in onda in USA questo mese.



La serie fa parte della vasta gamma di spettacoli di Dick Wolf della NBC che è considerato uno dei produttori più prolifici dell'intrattenimento statunitense.

Attualmente su Netflix sono disponibili le prime quattro stagioni, la quinta stagione in Italia è andata in onda su Premium Stories e verrà trasmessa in chiaro su Italia 1 a partire dal 9 settembre. Per quanto riguarda invece la sesta stagione, solo i primi nove episodi sono stati trasmessi su Premium Stories, mentre i restanti 7 andranno in onda prossimamente.

Solo dopo il passaggio completo in chiaro le stagioni saranno aggiunte al catalogo di Netflix e questo potrebbe accadere nel 2022.



È la prima volta che uno spettacolo prodotto da Dick Wolf è su Netflix da diversi anni. Law & Order: Special Victims Unit è stato l'ultimo spettacolo del produttore ad essere su Netflix, ma la serie è stata tolta dal catalogo nel 2019.



Non perdetevi tutte le nuove uscite su Netflix di questo mese e restate sintonizzati per ulteriori novità!