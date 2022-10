Chicago PD dice addio a Jesse Lee Soffer, ecco come il suo personaggio è uscito di scena!

L'avventura durata ben dieci anni di Jesse Lee Soffer nella serie Chicago P.D. è giunta al termine: nell'episodio andato in onda nella serata di ieri sulla NBC l'attore ha timbrato per l'ultima volta il cartellino nello show dicendo addio al personaggio di Jay Halstead in un'ora ricca di emozioni che lo ha visto lasciare l'Intelligence per sempre.

Nell'episodio, Halstead ha avuto una colluttazione con un sospettato e lo ha accoltellato a morte. In seguito a questo episodio, rifiuta di accettare la storia di copertura montata da Voight e Upton e si costituisce al suo capo Patrick O'Neal. Ha quindi restituito il distintivo e ha accettato di svolgere un altro lavoro nell'esercito, alla guida di una squadra che rintraccia i peggiori obiettivi dei cartelli della droga. Da qui è destinato a prendere servizio in Bolivia.

L'esercito è "bianco e nero, buono e cattivo. Non c'è più niente di tutto questo", dice Halstead a Upton. Avevano poco tempo per dirsi addio, perché lui doveva partire quel giorno. Halstead rassicura Upton sul fatto che l'avrebbero superata perché sarebbe stato solo per otto mesi, forse un po' di più. "Sei l'amore della mia vita", ha aggiunto infine, "e se sono tuo, allora saprai che devi lasciarmi andare".

All'aeroporto, anche Voight si congeda. A quel punto Halstead dice al sergente: "Voglio essere te. Ma è come mi hai sempre detto tu: Non lo sono e non dovrei provarci". Dopodiché è salito sull'aereo.

Soffer ha annunciato il suo addio a Chicago PD lo scorso agosto: "Voglio ringraziare gli eccezionali fan per il loro incrollabile supporto negli ultimi 10 anni ed esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutti alla Wolf Entertainment, così come a Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, i miei compagni di cast e la nostra incredibile troupe", ha scritto Soffer in una nota pubblicata da Variety. "Creare questo drama settimana dopo settimana è stato un lavoro d'amore per tutti coloro che ne fanno parte. Sarò sempre orgoglioso del tempo trascorso nei panni del detective Jay Halstead".

L'uscita di scena di Halstead mette anche un freno a #Upstead, come sottolineato dall'hashtag diventato virale: la coppia romantica tra lui e la collega detective Hailey Upton (Tracy Spiridakos). I due si sono uniti ufficialmente nella stagione 8 e si sono sposati segretamente in tribunale nella stagione 9. L'assenza di Halstead "avrà sicuramente un grande impatto sul suo personaggio in questa stagione, quando si ritroverà senza di lui", ha dichiarato la showrunner Gwen Sigan a TVLine.