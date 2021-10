Chicago PD: Gwen Sigan è la nuova showrunner della serie!

Nel 2019 la NBC ha rinnovato le tre serie di Chicago, portando avanti il longevo lavoro di Dick Wolf. Mentre Chicago Med sbarca su Netflix, PD si rinnova, trovando una nuova showrunner: si tratta di colei che fino ad ora era scrittrice/produttrice esecutiva dello show, Gwen Sigan.

Sigan sostituisce Rick Eid, che è stato showrunner di Chicago PD negli ultimi quattro anni e mezzo. Un professionista che ha collaborato tanto con Dick Wolf, non solo su questa serie, ma anche su FBI e Law & Order. Adesso Eid resterà semplicemente produttore esecutivo di Chicago PD.

Gwen Sigan è un talento locale della Wolf Entertainment, dove ha iniziato da assistente fino ad arrivare a ricoprire l'importante carica di showrunner. "Gwen ha iniziato come assistente di sceneggiatura alla Wolf Entertainment nel 2014, e ora, solo sette anni dopo, è produttrice esecutiva/showrunner di una delle nostre serie più importanti", ha dichiarato il COO di Wolf Entertainment Peter Jankowski. "Anche se questo non sarebbe potuto accadere senza la guida di Rick Eid, è anche una testimonianza della visione, del duro lavoro e del talento di Gwen. Chicago PD rimane in mani molto forti".

Ovviamente anche Erin Underhill, Presidente della Universal Television, si è detto felicissimo di consolidare il rapporto con Sigan, che "fin dal suo primo giorno di lavoro su Chicago P.D., ha catturato le voci dei personaggi e le ha intrecciate in modo impeccabile." Adesso, noi, non vediamo l'ora di scoprire l'impatto che questo cambio di redini avrà sullo show.