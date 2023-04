Tutto chiede salvezza: Netflix annuncia la Stagione 2 della serie italiana

Pochi istanti fa, Netflix ha annunciato il rinnovo per una Stagione 2 di Tutto chiede salvezza, la serie tratta dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani nel 2020, che ha ottenuto un discreto successo di pubblico e critica nel corso della sua prima mandata di episodi, arrivata in streaming lo scorso ottobre.

Come consuetudine ormai per Netflix, l'annuncio è arrivato accompagnato dalla prima pagina dello script della prima puntata della nuova stagione che porta la firma di Francesco Bruni, Daniele Mencarelli (autore del libro) e Daniela Gambero, autori anche della prima stagione. Di seguito la sinossi della storia di Tutto chiede salvezza basata su eventi reali.

Daniele (Federico Cesari) è un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camera di un reparto psichiatrico per essere sottoposto a Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio), insieme ad altri cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune. È inoltre pressato dai medici, che gli vogliono frugare nel cervello per capire cos’abbia che non va, ed è accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni, tanto dura la sua permanenza nel reparto, sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna piano piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Tutto chiede salvezza è una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Tutto chiede salvezza.

Alla guida del cast, nei panni del protagonista, c’è Federico Cesari, già noto per il ruolo di Martino nella serie Skam Italia (sempre disponibile su Netflix). Al suo fianco, numerosi altri attori ed attrici già noti al pubblico affezionato delle fiction italiane, tra cui Andrea Pennacchi (Petra), Fotinì Peluso (La Compagnia del Cigno), Ricky Memphis (Distretto di Polizia) e Carolina Crescentini (Mare Fuori).